Skonal spisovatel Colin Dexter

Klasik britské detektivky Colin Dexter včera zemřel v Oxfordshire ve věku 86 let. Proslavil se zejména díky sérii dvanácti románů s inspektorem Morsem. První román, Last Bus to Woodstock, vydal v roce 1975. Většina příběhů s tímto hrdinou byla převedena do filmové či televizní podoby.

(šíd)