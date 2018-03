Házenkářské derby zvládl Frýdek

Dvě kola scházejí do konce základní části házenkářské extraligy a zdá se, že by se mohly do play off dostat všechny tři regionální týmy. Jistotu play off už mají v Karviné, výhrou v Kopřivnici 32:29 se k ní na jediný bod přiblížil i Frýdek-Místek.

Jiří Tomaškovič