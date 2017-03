V Plzni odstartovala registrace do soutěže Do práce na kole, která má hravou formou přivést Plzeňany k využívání ekologických způsobů dopravy. Stačí jen vytvořit týmy o dvou až pěti lidech a během května co nejčastěji jezdit do práce či do školy na vlastní pohon.

(zaš)