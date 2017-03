Popřáli babičkám nejlepší kondici

S recepty na dlouhověkost se ve Zlínském kraji podělily v těchto dnech hned dvě milé seniorky. „Nejstarší obyvatelka Kroměříže paní Magdaléna Kytnerová má na dlouhověkost jednoduchý recept: jí a pije to, co jí chutná, a dělá to, co ji baví.

(jr)