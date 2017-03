Pořád jsem citlivý, zapálený léčitel

V PRAZE SE PŘEDSTAVÍ DRŽITEL GRAMMY JASON MRAZ, KTERÝ PRÁVU ŘEKL:



Do Prahy se vrátí dvojnásobný držitel Grammy, americký písničkář Jason Mraz. Již v pondělí 20. března vystoupí ve Fóru Karlín. Debutoval před patnácti lety albem Waiting for My Rocket to Come.

Jaroslav Špulák