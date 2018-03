Festival her oblehl druhé patro zlínského zámku

Ve velkou hernu se až do konce března proměnilo druhé patro zlínského zámku. Koná se zde Festival IQ Play, který dětem hravou formou ukazuje desítky zajímavých smyslových hraček, hlavolamů, stavebnic a logických her.

„Druhé patro zámku máme rozděleno do několika zón podle druhu her.

Aleš Fuksa