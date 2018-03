INFORMUJEME

Litvínov



KONCERTY Citadela: František Nedvěd a kapela Tie Break (pá 19).

Docela velké divadlo: Návštěva u Stráníků (pá 19).



Chomutov



KONCERTY Hřebíkárna: Roman Dragoun (so 19.30).



Most



AKCE PRO DĚTI Divadlo Rozmanitostí: Slepičí pohádka (so 10), Dracula (so 17).