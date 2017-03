V ŠÍLENÉ DOBĚ

Člověk by skoro věřil, že je to on. Karel Roden dovede v novém filmu Julia Ševčíka napodobit Jana Masaryka dokonce i v tělesné konstituci – zdárně předstírá, že je mohutné a dobře živené postavy. Kdo někdy viděl Masarykovy fotografie nebo filmové záběry, nejspíš to potvrdí.

Marek Toman