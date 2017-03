Dílo Josefa Lady v Opavě

Výstava Josef Lada se od 15. března do 7. května uskuteční v Domě umění v Opavě u příležitosti 130 let od narození a 60 let od smrti malíře, ilustrátora, scénografa a spisovatele. K vidění budou rané ilustrace a karikatury do časopisů i novin vydávaných na počátku 20.

(šíd)