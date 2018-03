Pátrání po pohřešované Němce na mrtvém bodě

Policie, která stále marně pátrá po Němce záhadně ztracené v Krkonoších, se snaží vyhledat svědky nevysvětlitelné události. „Udělali jsme všechno, co se udělat dalo. Velmi by nám pomohlo, pokud by se nějaký další svědek přihlásil a my jsme se někam pohnuli,“ apeluje vrchní komisař z Trutnova Pavel Horný.

Vladislav Prouza