Frolík odpálil sedmou výhru Calgary v řadě

CALGARY/PRAHA – Strašně rád by zažil atmosféru play off v Calgary a také pro to Michael Frolík hodně dělá. Proti New Yorku Islanders dal svůj 14. gól v sezóně a postrčil Flames k sedmé výhře v řadě.

Tým v rudých dresech z provincie Alberta je spolu s Chicagem momentálně nejrozjetější eskadrou v NHL.

(bum)