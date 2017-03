Vražda pověsti a nové Watergate

Za normálních okolností by byl nepohodlný císař jednoduše zavražděn. Nějaká skupina z jeho okolí by si vyčíhala vhodný okamžik a po úspěšné akci by do čela státu dosadila nového panovníka, který by podle okolností vydržel pár dnů, měsíců... nebo dokonce i let.

Michal Mocek