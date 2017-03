Čtvrtina zájezdů se prodá do Řecka, vzrostl zájem o Egypt

Svět není bezpečné místo, většina obyvatel Česka se s tím ale naučila žít a rozhodně ji to neodradí od zahraničních dovolených. Letos tak vzrostl zájem o First Minute zájezdy do Egypta proti loňsku devětkrát, a země se tak vrátila do první pětice nejvyhledávanějších letních dovolenkových destinací Čechů.

(jan)