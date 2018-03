Festival Kolem světa

Všichni milovníci cestování si přijdou od 10. do 11. března na své. V Letňanech se bude konat 16. ročník největšího cestovatelského svátku – festivalu Kolem světa.

Nově bude festival doprovodným programem veletrhů a výstav For Caravan, For Boat a For Travel.

(kas)