Sergej Polunin v Národním divadle

Ukrajinský tanečník Sergej Polunin se představí 1. května v pražském Národním divadle, a to jak exkluzivním promítáním amerického filmu Dancer, tak vystoupením v choreografii Take Me to Church. Polunin, nejmladší sólista v historii Královského baletu v Londýně, je přirovnáván k Michailu Baryšnikovi.

