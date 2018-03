Přeřeky, překlepy, překliky

Když se mí přátelé nedávno domlouvali o společném programu na víkend, vyměnili si následující textové zprávy:

Ona: Novákovi nás zvou v sobotu na grilování.

On dlouho neodpovídá.

Ona: Vyjádříš se k tomu nějak? On: No já čekám, až mi řekneš, co si o tom myslím!

Hana Jungová