Do práce pojedou na kole

Městským dopravním prostředkem nemusí být nutně auto. To má připomenout motivační soutěž Do práce na kole, která se nabízí lidem ve Zlíně. Do soutěže se každoročně zapojují lidé, kteří do svého zaměstnání dojíždějí na kole, koloběžce, ale i na bruslích, skateboardu nebo třeba i vozíčku pro hendikepované.

(jr)