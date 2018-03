Za svůj svátek považují už řadu let milovníci motocyklů, tříkolek a vůbec všeho, co k motocyklovému fandovství patří, Motosalon, který se střídavě koná v Praze a v Brně. Letos to bude od 8. do 11. března, tedy od čtvrtka do neděle, na brněnském výstavišti.

Miroslav Homola