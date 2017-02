Nesu odpovědnost, že jsme si Koštu vybrali

OLOMOUCKÝ HEJTMAN LADISLAV OKLEŠTĚK TVRDÍ:



* * Co jako první ve funkci uděláte?



Zahájím kroky, které povedou k revizi úřadu. Ne, že uděláme změnu jeho struktury, ale zrevidujeme to a podle toho se zařídíme. Právě to je to, co nám dosud chybělo.

Petr Marek