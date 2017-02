Krajům na opravy silnic jenom tři miliardy

Na opravy silnic druhých a třetích tříd dá stát letos krajům celkem tři miliardy korun, tedy stejně jako loni. Schválila to včera vláda. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) sice navrhl čtyři miliardy, to ovšem neprošlo, protože by to příliš oslabilo vládní rozpočtovou rezervu.

Jiří Novotný