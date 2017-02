Za vraždu svého novorozeného dítěte poslal v pondělí Krajský soud v Ústí nad Labem 28letou matku na 15 let do vězení s ostrahou. Podle soudu po porodu živé dítě zavázala do igelitové tašky a již mrtvé odnesla do křoví za město.

Aleš Pelikán