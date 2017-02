Volby do Sněmovny by podle modelu CVVM v únoru vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,5 procenta. V přepočtu na mandáty by hnutí získalo 77 křesel.

Vládu by šéf ANO Andrej Babiš mohl dát dohromady s druhou ČSSD, která by získala 20 procent hlasů a 49 poslaneckých míst.

(dan)