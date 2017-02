Nenastoupil výkon trestu

Nástupu do výkonu trestu se vyhýbal 49letý muž z Kopřivnice. Výzvu k nástupu do vězení si převzal 1. února s tím, že měl nastoupit do tří dnů. Ovšem neučinil tak. Policie ho vypátrala po necelých třech týdnech.

„Poté byl eskortován do věznice.

(hon)