Za populistický považují politici Babišův návrh na snížení daně z příjmu fyzických osob pro lidi s platy do 113 tisíc korun. Předseda ANO s ním vystoupil krátce poté, co ČSSD představila plán snížení daní lidem s běžnými příjmy, což by zasáhlo zaměstnance s platem od 49 tisíc korun jako lékaře, IT odborníky a další vysoce kvalifikované lidi.

(jfk)