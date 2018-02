Pokud by vedení soc. dem. i stranické referendum schválily účast v Babišově vládě a někteří poslanci ČSSD by s tím měli problém, měli by raději složit mandáty než bránit vzniku nového kabinetu. V rozhovoru pro Právo to řekl profesor ústavního práva a někdejší poslanec Zdeněk Jičínský.

Jan Rovenský