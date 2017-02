Navštívit jsem nestihl už jen Shetlandy

BRANKÁŘ TOMÁŠ ČERNÝ MÁ SKOTSKO ZA DRUHÝ DOMOV, CELOU ZEMI I PROCESTOVAL:



Jeho příběh připomíná pohádku o tovaryšovi, který s prázdnýma rukama vyrazil do světa, kde ke štěstí přišel. Je tomu deset let, co se tehdejší brankář olomoucké Sigmy Tomáš Černý sbalil a s batohem na zádech odjel do Skotska.

Robert Neumann