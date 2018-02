SUNOU SE ČESKÁ MÉDIA NA ZÁPAD?

Máme na levici takový nepěkný zvyk: kritizujeme takzvaná mainstreamová média za to, jak píší. Říkáme s oblibou, že udržují neoliberální diskurz. Nikdo nám sice nerozumí, ale to nevadí, protože my víme svoje: čeští novináři a novinářky jsou přímými viníky všeho zlého, co se tu za posledních osmadvacet let stalo.

Saša Uhlová