Návštěvníci kina Alfa v Sokolově by měli už letos mít možnost pohodlně zaparkovat. Do konce června by v blízkosti kina mělo vzniknout parkoviště pro 12 aut.

Do budoucna by v této lokalitě mělo přibýt kolem třiceti parkovacích míst.

(ČTK, vor)