Galerie umí dobře nakupovat

Východočeská galerie Pardubice vybrala třicítku významných výtvarných děl zakoupených do svých sbírek od konce 50. let do 90. let minulého století. S překvapením a potěšením zjistila, že jejich současná celková hodnota je přibližně 90krát vyšší než jejich nákupní cena.

Zdeněk Seiner