Olomouc vybuduje nové přechody

V Olomouci je nyní kolem čtyř stovek přechodů pro chodce. Ani to však zatím není dostatečné. Krajské město proto chystá vybudování dalších, a to i v okrajových částech. Některé by měly vzniknout už letos.



Týká se to například přechodu pro chodce v Jablonského ulici v městské části Černovír.

Miloslav Hradil