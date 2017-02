Liberec získal Součka

PRAHA – Fotbalisté Liberce dnes odpoledne zahájí cestu za záchranou proti Zlínu. Kouč Jindřich Trpišovský přivítal o víkendu další posilu. Slavia poslala pod Ještěd na hostování do konce jara záložníka Tomáše Součka, reprezentanta do 21 let, který se do jejího kádru nevešel.

(kft)