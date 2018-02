Ghost of You: Máme cíle a máme i sny

Brněnská indierocková kapela Ghost of You vydala v roce 2015, tři roky po svém vzniku, debutové album Glacier And The City. Bylo ve svém žánru povedené, kritikou i fanoušky dobře přijaté. Kapela se pak vydala na pódia a čile vystupovala nejenom doma, ale i v zahraničí.

Jaroslav Špulák