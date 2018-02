Ocelová konstrukce viaduktu dosloužila

Osmdesát let starý nýtovaný ocelový most vsazený do mladší větve Negrelliho viaduktu na ulicí Prvního pluku dosloužil. Při celodenní akci byl snesen na zem, kde bude rozřezán a odvezen do šrotu. Zároveň se zkoumají klenby a některým hrozí rozebrání.

Petr Janiš