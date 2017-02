Čas mu dal za pravdu

Umění, gender a kapitalismus podle Johna Bergera



Na začátku prvního dílu proslulé televizní série The Way of Seeing z roku 1972 přijde publicista a kulturní teoretik John Berger k slavnému Botticelliho obrazu Venuše a Mars a vyřízne z něj nožíkem portrét dívky.

Karel Veselý