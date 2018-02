Pohledy do přehrad i laboratoří

Do útrob přehrady či na dispečink a do laboratoří vodohospodářů se mohou v rámci Světového dne vody podívat zájemci v sobotu 24. března. Letos organizuje státní podnik Povodí Odry Den otevřených dveří na Slezské Hartě, Kružberku, Morávce, dispečinku a vodohospodářských laboratořích na Varenské ulici v Ostravě, a to od 9 do 15 hodin.

(plk)