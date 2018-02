Most



DIVADLA Městské: Kráska a zvíře (so 18).

PRO DĚTI Divadlo Rozmanitostí: Zlatovláska (so 10 a 17).



Litvínov



PRO DĚTI Docela velké divadlo: Brouk Pytlík (so 16).



Teplice



TALK Zahradní dům: Tety u piana aneb Valentýn pro (ne)zadané (pá 18).