Putování za sovím houkáním startují tento týden

Na noční výpravy za sovím houkáním zve do nitra pražských hvozdů od tohoto týdne Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy. Zájemci se vypraví například do obory Hvězda, do Satalické obory nebo do zookoutku v Malé Chuchli.

Lucie Fialová