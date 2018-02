Tříkrálový rekord potřebným

Diecézní charita Brno děkuje za rekordní výtěžek letošní tříkrálové sbírky. Na dobrou věc se od 2. do 14. ledna do 4911 úředně zapečetěných pokladniček podařilo vybrat 26 170 085 korun. Je to skoro o 2,5 miliónu více než loni.

