Britský soud poslal na 14 let do vězení Čecha Ladislava Rozsypala (41), který opakovaně a brutálně znásilnil ženu ve městě Bolton na severozápadě Anglie. Napsal to list Daily Star. Podle deníku sexuální násilník přijel do Anglie poté, co byl propuštěn po 11 letech vězení za loupež v Česku v roce 2011.

(rm, ČTK)