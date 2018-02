Nostalgické obrazy mizejícího světa

Výběr obrazů Kamila Lhotáka, klasika české moderní malby, je do 22. dubna vystaven v pražském Obecním domě. Bilanci připravila Retro Gallery a ze státních galerií i ze soukromých sbírek diváci uvidí to nejzajímavější, co umělec vytvořil od 30. do 60.

Peter Kováč