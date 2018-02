Na BBC Music Magazine má šanci i skladba Pavla Haase

Album Fata Morgana s písňovými cykly českého skladatele Pavla Haase bylo nominováno britským časopisem BBC Music Magazine na titul Nahrávka roku 2018 ve vokální kategorii. V ní soupeří s nahrávkami All Who Wander mezzosopranistky Jamie Bartonové a projektem Blow s názvem An Ode on the Death of Henry Purcell.

(ČTK)