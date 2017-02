INFORMUJEME

České Budějovice



DIVADLA Historická budova: Kati (pá 19), Interaktivní prohlídky divadla (so 16), Saturnin (so 19). DK Metropol: Dítě a kouzla a Kouzla a dítě (pá 10 a so 18). Malé divadlo: Karel – táta vlasti (pá 9), Kazisvět (so 17).