Až do definitivního rozhodnutí o statusu uprchlíka by museli setrvat v migračních centrech



Vlastní zpráva



Budapešť zavede do několika týdnů nová opatření proti migrantům, což umožní automatické zadržování všech žadatelů o azyl, a to po celou dobu vyřizování jejich žádosti.

(mcm, ivi)