Lidé se mají snadněji zbavit svých dluhů

Dluhů by se v budoucnu mohlo zbavit více lidí. To je jeden z cílů novely insolvenčního zákona, který včera odsouhlasila vláda. Do procesu oddlužení by lidé nově mohli vstoupit bez ohledu na výši dluhů.

Oddlužení by trvalo tři, pět nebo sedm let – v závislosti na výši splacených pohledávek.

(zpe, Novinky.cz)