Median: ANO drží náskok

Pokud by se volby konaly v lednu, skončily by bez většího překvapení. Vítězem by se stalo ANO s 28,5 procenta, následováno soc. dem. s 19,5 procenta. Vyplývá to ze včera zveřejněného volebního modelu Medianu.

Třetí by byli komunisté s 15, ODS by dostala 8,5, TOP 09 a lidovci 6,5 procenta.

(Novinky.cz)