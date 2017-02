Policie: Co hodina, to řidič pod vlivem

Co hodina, to řidič pod vlivem alkoholu za volantem, mohli říci policisté hlídkující střídavě od pátečního večera do sobotního odpoledne na výpadovce ze Špindlerova Mlýna.



„Po dobu služby to skutečně byl každou hodinu jeden řidič s alkoholem v dechu.

Vladislav Prouza