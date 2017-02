Za jedničky a dvojky zdarma do zoo

Brněnská zoo připravila dárek pro všechny školáky do 15 let, kteří měli na pololetním vysvědčení jedničky nebo dvojky. Od pátku do neděle mají vstup do zahrady zdarma. Stačí jen, aby si vzali vysvědčení s sebou a ukázali je na pokladně.

(vtk)