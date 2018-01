Mareček patří Lokerenu

PRAHA – Záložník fotbalové Sparty Lukáš Mareček přestoupil do Lokerenu. Český reprezentant se tak po čtyřech a půl letech vrátil do Belgie, smlouvu podepsal do června 2021. V roce 2010 zamířil z Brna, jehož je odchovancem, do Anderlechtu Brusel.

(kft)