Část výnosu spotřební daně z tabáku a alkoholu by měla jít do investičního fondu, který by vznikl při ministerstvu zdravotnictví a z kterého by se platily investice v nemocnicích.

Novinářům to včera řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) při své návštěvě Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze na Karlově náměstí.

Václav Pergl