Řepíka získala Sparta



Na ZOH nominovaný Michal Řepík se na zbytek sezóny vrací z bratislavského Slovanu do Sparty. „Play off KHL bude bez nás, tak mě pustili do Prahy, což vítám, končit sezónu po olympiádě jsem fakt nechtěl,“ řekl 29letý útočník, jenž by mohl hrát už v neděli.

(kez)